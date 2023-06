Dunia Elias Quarteto tem apresentação única nesta quinta-feira (22) no Teatro do CHC Santa Casa

A premiada pianista e compositora Dunia Elias desembarca na capital gaúcha para apresentação única nesta quinta-feira (22), às 20h. O show Dunia Elias Quarteto acontece no Teatro do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75). No palco um repertório de músicas com identidade sonora do sul do Brasil, passeando um pouco pela Argentina e Uruguai, com tempero jazzístico. Os ingressos custam R$ 40,00 e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. Dunia Elias é conhecida pelo público gaúcho como uma artista original, que se expressa como pianista, compositora e atriz-pianista, tendo sido várias vezes premiada em festivais, no Rio Grande do Sul e fora dele. Suas composições refletem essas influências que permeiam seu universo sonoro: Choro Pampeano, Antonio Abdallah, Candombe no Bomfim, O Choro do Bugio. Três dos instrumentistas mais versáteis do Estado a acompanham, formando uma parceria de longa data: Artur Elias (flauta), Giovani Berti (percussão) e Miguel Tejera (contrabaixo).