Escritor Sérgio Canarim lança terceiro livro de poesias, a gota — queda livre, nesta quarta-feira (21)

O escritor porto-alegrense Sérgio Canarim lança oficialmente A gota — queda livre (Ed. Bestiário, 146 páginas, R$ 48,00), seu terceiro livro de poesias, nesta quarta-feira (21), às 19h, no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22). Na ocasião, além de leituras poéticas, com participação de convidados, haverá show acústico com o músico Duda Fortuna. A entrada para o evento é franca.Os escritos de a gota — queda livre, foram elaborados em diferentes fases da vida do autor. Essas etapas da existência inspiraram os quatro capítulos: inocência, revolta, aceite e fruição. Cada um desses momentos da obra tem um texto, em verso, que faz analogia com a vida na terra e a trajetória do pontinho líquido que nomeia o livro. Os demais textos seguem a temática do capítulo, sem necessariamente estabelecer comparação com a gota. Para divulgar o evento e a nova obra literária, o autor disponibiliza uma série de vídeos em suas redes sociais (link aqui). Além dos cinco registros audiovisuais já prontos, que estão em processo de publicação, haverá um curta metragem com imagens extras que ainda devem ser filmadas. As gravações mostram cenas cotidianas de Sérgio ilustrando narrações de textos encontrados em a gota — queda livre. Roteiro, captação e edição são assinados pelo produtor audiovisual Felipe Vilella.A contracapa de a gota — queda livre é assinada pelo poeta, ensaísta e professor Ronald Augusto, um dos homenageados especiais do prêmio Açorianos 2023 pelas contribuições à poesia, à literatura e ao ensino. A publicação tem versão impressa pela editora Bestiário e já está disponível para venda online neste link.