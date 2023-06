Na Moral, Jota Quest Mandou Bem em show de 25 anos no Beira-Rio

gravação do DVD de 25 anos da banda mineira Jota Quest



A turnê JOTA25 - De Volta ao Novo é a celebração de um grupo que não pensa no “fim”, mas em novos começos após tanto tempo juntos. Logo na primeira canção do espetáculo, "Do Seu Lado" - que também seria a última, reforçando a ideia cíclica da banda (e da vida), o público tirou o pé do chão e se empolgou com a felicidade do vocalista, que não parava de sorrir e agradecer aos gaúchos, uma vez que Porto Alegre é um dos locais onde o grupo - que mantém a mesma formação inicial dos anos 1990, com Marco Túlio Lara (guitarrista), Márcio Buzelin (tecladista), PJ (baixista), Paulinho Fonseca (baterista), além do vocalista, é claro - mais se apresentou. “É um sonho”, disse Flausino ao interagir com o público.



"Mania" de balada romântica

Banda mineira mantém formação inicial dos anos 1990

TÂNIA MEINERZ/JC

Na sequência, era hora para viver, por alguns minutos, de “folia e caos” com o sucesso “Na Moral” antes que a balada romântica, responsável por tantos hits da banda, tomasse conta do show e fizesse os casais dançarem agarradinhos ao som de “Encontrar Alguém” e “Além do Horizonte.” E, se a noite estava fria, logo veio “O Sol” para aquecer o público, com participação especial do cantor gaúcho Vitor Kley, que interpretou a música junto à banda e ainda fez uma palinha da sua canção de mesmo nome, fazendo o Beira-Rio cantar alto “Ô Sol/ Vê se não esquece/ E me ilumina/ Preciso de você aqui.”



O show teve, ainda, a participação do cantor Rael. Foi a primeira vez que ele e banda mineira tocaram uma música composta durante a pandemia juntos e ao vivo. “Fizemos essa música à distância, quando reunir uma banda já era uma aglomeração”, contou Flausino. “A voz do coração”, assim como tantas outras músicas do repertório (a exemplo de “Palavras de um Futuro Bom”), é a voz da esperança, afinal, “ouvir a voz do coração… é sempre a solução.”





Mas o ponto alto das participações especiais da noite ainda estava por vir com a homenagem feita à cantora Rita Lee, ícone do rock nacional, que morreu em maio deste ano. Como deve ser, sua voz continua a ecoar pelo Brasil em infinitas versões. E foi assim também durante o espetáculo, quando Flausino chamou ao palco o filho da cantora, Beto Lee, para apresentar “Mania de Você”, em um jogo de luzes galácticas e efeitos etéreos que deram o tom certo para uma bela interpretação da música. “Vamos celebrar nossos ídolos? Viva Rita!”, empolgou o vocalista do Jota Quest.

"Entregaram tudo"

Durante o show, vocalista Flausino agradeceu ao público gaúcho pela receptividade mesmo antes do sucesso nacional da banda

TÂNIA MEINERZ/JC

Ao longo do show, a banda tocou outros grandes sucessos, como “Amor Maior”, “Fácil”, "Mais uma vez", “As Dores do Mundo”, primeiro hit gravado do grupo em 1996, entre outros. “Quando fomos convidados para fazer um show aqui em Porto Alegre, nós pensamos que era tão longe, no sul do país, e que naquela época não tinha internet, não sabíamos o que esperar. Mas nós fomos adotados pelo Rio Grande do Sul”, relembrou Flausino.



No meio da multidão, fãs ansiavam pelo momento em que a banda tocaria “Planeta dos Macacos”. “Quando essa [música] tocar já posso ir embora”, brincou um deles. “Eu quero ouvir Dentro de Um Abraço, será que vão tocar? É a música da minha formatura”, respondeu o outro. Os pedidos foram atendidos. Quando, logo depois, “Planeta dos Macacos” finalmente tocou, uma animação de um macaco em 3D apareceu no telão interagindo com a música, levando o público à loucura.



O clássico entrou no setlist da reta final do show, assim como “Sempre Assim”, “Dias Melhores”, “Tempos Modernos” e “Blecaute”. “Entregaram tudo”, diziam os fãs, ou, para usar uma expressão que todo mundo ali é acostumado, a banda “Mandou Bem”.

Só Hoje, todo mundo Dentro de um Abraço

Luzes e efeitos empolgaram plateia no Beira-Rio

TÂNIA MEINERZ/JC