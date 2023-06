Workshop e visita guiada com Isabel Marroni

Arte ocupa espaço em estação da Trensurb

No túnel de acesso à plataforma da Estação Rodoviária da Trensurb, em Porto Alegre, a Galeria Xico Stockinger (Largo Vespasiano Júlio Veppo, 70) recebe uma nova obra: o painel Mergulho, do artista gaúcho Eduardo Chassa. O painel foi criado a partir de dois trabalhos do acervo de arte do realizador e convida o público que passa pelo espaço cultural a fazer uma pausa. A obra fica no local até o dia 15 de setembro, podendo ser visitada gratuitamente das 5h às 23h35min.

Como analisa a curadora, Mel Maister, a obra tem cores fortes e linhas delicadas que permite que a arte e os sonhos nos 'inunde', nos "convidando para o aqui e agora". A Galeria Xico Stockinger foi aberta em 2019 através de uma parceria entre o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e a Trensurb; e recebe, periodicamente, obras de diferentes artistas. Elas podem ser visitadas diariamente, no horário de funcionamento da estação.