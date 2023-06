Lupicínio Rodrigues é celebrado pela Orquestra de Câmara da Ulbra em espetáculo no Farol Santander

Na quinta-feira (22), às 20h, a Orquestra de Câmara da Ulbra realiza mais um concerto no Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1028). Dessa vez, o espetáculo faz uma homenagem a Lupicínio Rodrigues, com a participação dos cantores Andrea Cavalheiro e Álvaro Rosa Costa. Serão apresentadas sete canções do compositor boêmio de Porto Alegre que viveu a vida toda na região hoje conhecida como Quilombo dos Fidélix, um dos onze quilombos urbanos da cidade, na região limite entre a Cidade Baixa e a Azenha. Os ingressos estão à venda na Sympla, a partir de R$ 8,50.Com arranjos desenvolvidos especialmente para este espetáculo, serão apresentadas as músicas Se acaso você chegasse, Nervos de aço, Nunca, Esses moços, Vingança e Volta. O programa também terá a execução de obras de dois representantes do nacionalismo musical: o brasileiro Alberto Nepomuceno e o tcheco Leos Janacek. De Nepomuceno, será apresentada a Serenata para Cordas, obra de caráter lírico e romântico, composta em 1902. O segundo tema, por contraste, tem caráter dramático. Após uma breve transição, o tema do início retoma para encerrar a peça, escrita em um único movimento.De Janácek, a Orquestra apresenta Idyll, obra em 7 movimentos, claramente inspirada na música de Dvorak. Janácek foi um grande pesquisador da música folclórica eslava, particularmente da região da Morávia, incorporando o ritmo e as entonações do dialeto à sua obra. Um idílio, palavra originária do grego, é um poema curto que usa como tema a vida rústica e rural. Do mesmo modo, em música, refere-se a uma obra que busca transmitir uma atmosfera pastoral e camponesa.