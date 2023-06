Náufragos Urbanos estreia espetáculo gratuito Relógios de Areia no Teatro Sesc

Dando continuidade à turnê que vem realizando pelo Estado, o grupo Náufragos Urbanos apresenta o espetáculo Relógios de Areia nesta quinta-feira (22), às 20h, no Teatro Sesc (Av. Alberto Bins, 665), dentro da programação do projeto Navegando em Versos e Canções. A entrada é franca e as senhas podem ser retiradas no local. Com repertório eclético, Náufragos Urbanos mostra a genuína música brasileira em sambas, toadas, valsinhas, baladas, entre outros ritmos. O grupo é formado por Rô Bjerk (voz), Ricardo Fragoso (voz e violão), Fabrício "Pardal" Moura (cavaco, baixo e bandolim), Gil Soares (flauta transversal) e Davi "Batuka" Mesquita (bateria e percussão). O poeta e compositor Martim César faz intervenções poéticas durante o show. A abertura é da Orquestra Villa Lobos, projeto social iniciado em escola da Zona Leste da Capital, que está celebrando três décadas de existência. A regência é de Cecília Rheingantz Silveira.