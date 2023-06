Cinemateca Capitólio apresenta documentário que contextualiza Rincão Gaia como exemplo de consciência ambiental

O média-metragem Sociedade Regenerativa estreia nesta terça-feira (20), às 19h, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085). O filme traz o Rincão Gaia, propriedade de 30 hectares em Rio Pardo (RS), como exemplo de uma consciência ambiental emergente nas últimas décadas. A exibição da obra vai contar com a presença da equipe do filme e dos depoentes Rualdo Menegat, geólogo, e Lara Lutzenberger, ambientalista. A entrada é franca, de acordo com a disponibilidade do espaço.Idealizado pelo ecologista José Lutzenberger (1926-2002), o Rincão Gaia é apresentado no filme como fio condutor de uma série de reflexões a respeito da relação entre o homem e a natureza. Trata-se de um modo de encarar a Terra como um organismo vivo, que começou a ser teorizado pelo britânico James Lovelock no final dos anos 1970, mas também encontra ecos na cultura de diferentes povos originários. Além de Rualdo Menegat e Lara Lutzemberger, o documentário também conta com depoimentos exclusivos do líder indígena Ailton Krenak e do escritor e biólogo moçambicano Mia Couto.Após a sessão de lançamento, Sociedade Regenerativa vai circular por escolas e outras instituições sensíveis à educação ambiental. Nos próximos meses, o filme deverá também se agregar à grade de programação de canal de televisão e streaming.Sociedade Regenerativa obteve financiamento por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e é uma realização do Ministério da Cultura e da Okna Produções, com parceria cultural do Fronteiras do Pensamento e patrocínio da Braskem e da Rio Grande Seguros. Com direção de Pedro Zimmermann e produção de Aletéia Selonk, o média-metragem é um trabalho da Okna Produções.