Gonzaguinha é homenageado por Carlinhos Presidente em show no Theatro São Pedro

Um artista gaúcho interpretando o repertório de um grande cantor e compositor carioca, filho do maior ídolo da música nordestina. O show Carlinhos Presidente Canta Gonzaguinha é a cara do Brasil. Reconhecido na cena do samba tanto do Sul quanto do Rio, Carlinhos Presidente vai homenagear um dos mestres da MPB: Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha (1945 – 1991). Acompanhado de uma banda com 10 integrantes, além de convidados, o intérprete sobe ao palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro s/n), nesta quinta-feira (22), às 20h. Ingressos à venda no site da casa por valores a partir de R$ 35,00.Sucessos como O que é, o que é?, Sangrando, E vamos à luta, Lindo lago do amor e É, quanto canções menos conhecidas do filho de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião estão confirmados no repertório do espetáculo. Carlinhos Presidente já apresentou uma versão anterior desse show no Rio de Janeiro. Agora, o músico estreia em Porto Alegre esse novo tributo a um dos maiores autores da música brasileira, contemplando as diversas facetas do criador: o Gonzaguinha sambista, o Gonzaguinha romântico, o Gonzaguinha político. O espetáculo Carlinhos Presidente Canta Gonzaguinha tem direção musical do cantor e compositor, arranjos de Jovanir Bom Bom, direção de cena do jornalista cultural Roger Lerina e produção da Branco Produções.