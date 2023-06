Marta Martins-Costa inaugura exposição Trança, que reflete sobre o tempo através de itens da infância

Nesta terça-feira (20), às 19h, a artista Marta Lima Martins-Costa abre sua exposição Trança no Espaço de Artes da UFCSPA (Rua Sarmento Leite, 245). A mostra traz painéis com colagens, onde pinturas e desenhos são colocados em diálogo com materiais colecionados ao longo do tempo. A entrada é gratuita e fica aberta ao público até o dia 28 de julho. Em livros didáticos, papéis finos e transparentes, decalques, a artista encontra imagens simbólicas que marcaram a sua formação escolar, na década de 1970. As páginas de cadernos antigos e outros materiais revelam estudos anatômicos do corpo humano, lições de botânica, moral e cívica e outros. Menos que ingênuas, trazem à tona os preconceitos e ideologias daquele modelo educacional.