Nobel da Paz, Nadia Murad vem a Porto Alegre para o Fronteiras do Pensamento

Uma das vozes mais combativas e transformadoras da contemporaneidade desembarca em Porto Alegre nesta quarta-feira (21), para o Fronteiras do Pensamento. Nobel da Paz em 2018, Nadia Murad, fez da própria história de prisioneira do Estado Islâmico uma luta contra a violência sexual em guerras e conflitos armados, trajetória que irá compartilhar em conferência na Capital. A conferência será realizada a partir das 20h, no Teatro Unisinos (Av. Nilo Peçanha, 1.600), e dá prosseguimento às reflexões de grandes pensadores sobre o tema deste ano, Entre o Caos e a Ordem: como navegar em uma era de incerteza. Ingressos disponíveis no site do evento, por valores a partir de R$ 718,80. Autora do livro Que Eu Seja a Última (2017), a ativista iraquiana Nadia Murad tem conseguido promover condenações internacionais do Estado Islâmico (EI) por crimes de genocídio. A 17a edição do Fronteiras do Pensamento teve início em maio, com a escritora Rosa Montero. Após a conferência com Nadia, o Fronteiras trará a Porto Alegre mais quatro convidados essenciais para compreender o mundo atual: o neurocientista espanhol Rafael Yuste, o autor norte-americano Douglas Rushkoff, o filósofo político americano Michael Sandel e o arqueólogo britânico David Wengrow. A temporada ainda inclui conferências online com o filósofo francês Luc Ferry e dois destacados pensadores brasileiros, o economista Eduardo Giannetti e o psicanalista Christian Dunker.