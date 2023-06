Cantor e compositor Chico Paz lança novo single inspirado em Fito Paez e Pink Floyd

Depois de exibir o videoclipe da canção Lute! na Espanha durante o 21° Salão Internacional de Arte em Madrid, está disponível nas plataformas digitais A Verdade, o novo single do compositor e artista Chico Paz. A canção marca uma nova fase do músico, apresentando uma composição que transita com leveza e maturidade entre os gêneros do rock e do pop, com pitadas de folk e rock progressivo. Neste single, Chico Paz conversa com o público de duas grandes lendas da música, Fito Paez e Pink Floyd. Na sonoridade, um arranjo bem estruturado mistura linhas de piano, violão e bateria, ampliando a força melódica da guitarra elétrica, somado a um conjunto de vocais que ecoam a letra cheia de frases que expressam a sensibilidade do artista perante a diferentes momentos da vida.Segundo o artista, em A Verdade foi possível explorar a composição musical que desejava construir desde o começo de sua carreira que já soma mais de 20 anos de estrada. "Eu queria trazer esta sonoridade para o meu trabalho há bastante tempo. Acredito que ela é perfeita para apresentar como será este novo álbum, mostrando referências musicais e conceituais que estarão presentes neste trabalho", comenta Chico Paz.