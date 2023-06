Exposição Fotografia, Memória e Ficção – Um Triângulo Amoroso, de André Dias Vieira, é inaugurada na Casa de Cultura

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) recebe a exposição Fotografia, Memória e Ficção – Um Triângulo Amoroso, do artista André Dias Vieira. A exposição fica aberta para visitação gratuita de terça a domingo, das 10h às 20h, até o dia 20 de agosto.



A mostra apresenta um conjunto de obras que foram desenvolvidas durante a pesquisa de Mestrado em Poéticas Visuais do artista, enquanto aluno do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Ufrgs (PPGAV/Ufrgs). Trata-se da produção de uma série de trabalhos associativos que, independentemente da forma como foram construídos, dialogam com as relações estabelecidas entre os conceitos de fotografia, memória e ficção, com as possíveis relações interpretadas tal qual um triângulo amoroso. Conforme explica o autor, “nas fotografias existe muito mais do que uma imagem e, geralmente, existem significações que nascem décadas após a produção das mesmas".



As obras apresentadas por Vieira foram produzidas entre os anos de 2021 e 2022 e derivam de estudos que articulam reflexões e tensionam o modo de pensar o tempo e o espaço na arte contemporânea. Questões de registro, afeto e invenção são parte da reflexão, não apenas como uma forma de refúgio ou escape da realidade, mas como uma afinação do olhar para a vida enquanto potência poética.