Zé Adão Barbosa estreia 'Me deu vontade de lembrar' nesta quarta-feira (21), no Theatro São Pedro

Me deu vontade de lembrar é um show poético musical que comemora os 160 anos do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n°) e os 100 anos de Eva Sopher. O espetáculo acontece nesta quarta-feira (21), às 20h. Os ingressos estão à venda no site da casa, por valores a partir de R$ 10,00. Na montagem, o ator e diretor Zé Adão Barbosa sobe ao palco ao lado do músico Everton Rodrigues, da cantora Ana Kerwaldt e do ator e percussionista Alexei Goldemberg, interpretando textos escolhidos de seus autores preferidos como Bertolt Brecht, Fernando Pessoa, Gilberto Schwartsmann, Vinícius de Moraes e canções de Chico Buarque, Luiz Gonzaga, Caetano Veloso, entre outros.