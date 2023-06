Gravura Galeria de Arte promove workshop e visita guiada com a artista Isabel Marroni

A Gravura Galeria de Arte (Rua Corte Real, 647) promove, nesta quarta-feira (21), um workshop e uma visita guiada à exposição A Pele da Paisagem, da artista visual Isabel Marroni. A exibição reúne sua produção mais recente e inédita, com obras desenvolvidas através das técnicas de pintura e colagem. O workshop acontece a partir das 15h30min, e a visita guiada, às 17h30min. A entrada para a exposição é gratuita e o tem custo de R$ 100,00, com ingressos a venda pelos números (51) 3333-1946, (51) 99718-9258 ou (51) 99666-3972.A partir da sobreposição de materiais, papéis transparentes e lençóis brancos utilizados em diferentes suportes, a mostra apresenta a influência da paisagem nas telas da artista. Recentemente, Isabel passou a explorar novos processos e materiais que revelaram a importância de destruir e reconstruir para sua expressão artística. O workshop contará com uma demonstração técnica dos processos utilizados por Isabel em sua obra, como a colagem sobre canvas, papel e vidro. A artista fornecerá o material necessário durante o evento. Além disso, uma das obras criadas por Isabel durante a atividade será sorteada entre os participantes.A demonstração será seguida de uma visita guiada, que ocorre das 17h30 às 18h30, na qual os participantes poderão apreciar de perto o trabalho da artista e ter a oportunidade de conversar com ela sobre a inspiração por trás de seu ofício. A visita guiada é aberta ao público e não requer inscrição prévia. A Pele da Paisagem ficará disponível para visitação até o dia 1º de julho, das 9h30min às 18h30 min em dias úteis, e das 9h30min às 13h30min aos sábados.Ao longo da carreira, a profissional participou de cursos de desenho, pintura e história da arte com grandes nomes como Paulo Porcella, Iberê Camargo, Danúbio Gonçalves e Alice Bruggmann. Ela também faz parte do Guide of Cataloguin Art. Works e, em 2022, participou da Bienal do vidro em Portugal, na cidade de Braga.