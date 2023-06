Marcelo Corsetti apresenta Kaynakani, seu novo disco, no Butiá neste domingo

Neste domingo (18), Marcelo Corsetti apresenta seu novo álbum Kaynakani em show na fazenda O Butiá (Rod. Frei Pacífico, 4.100). Com melodias mais lentas, a ideia do disco é voltar às origens da carreira, com um quarteto de baixo, piano, bateria e guitarra. A apresentação começa às 16h45min e os ingressos custam R$90, disponíveis no site do local.O guitarrista Marcelo Corsetti apresenta um mosaico de sons e emoções neste show. A banda também conta com Dani Vargas na bateria e Henrique Mello no baixo, trazendo canções mais lentas e com uma pitada de nostalgia. Desde o início da década de 90, quando lançou o primeiro álbum, Marcelo Corsetti é reconhecido pela sonoridade única em que as distorções de guitarra encontram o jazz e os ritmos tradicionais gaúchos.