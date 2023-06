Obras de Paulo Monteiro podem ser conferidas até este sábado (17) no Instituto Ling

Está em cartaz no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) até este sábado (17), das 10h30min às 20h a exposição Paulo Monteiro: Linha do Corpo. Com curadoria de Virginia H. A. Aita, a mostra traça um panorama da carreira do artista paulista, reunindo desenhos em grafite sobre papel, guaches, peças de parede e esculturas criadas com materiais como chumbo fundido, bronze e ferro. A entrada é franca. Além das 64 obras, o público pode conferir uma linha do tempo com detalhes sobre a trajetória de Monteiro. A cronologia inicia ainda na adolescência do artista, com o interesse por histórias em quadrinhos, resgata suas principais influências, experimentos artísticos e exibições no Brasil e no exterior, e ainda relembra momentos importantes, como a criação do grupo Casa 7 ao lado de Carlito Carvalhosa, Rodrigo Andrade, Nuno Ramos, Fabio Miguez e Antônio Malta.