Gilberto Schwartsmann é anunciado como novo presidente da Fundação Ospa

O Governador Eduardo Leite anunciou, na noite desta quarta-feira (14), o nome de Gilberto Schwartsmann para a presidência da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), instituição vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac). Em sua conta no Twitter, Leite escreveu que a escolha de Schwartsmann é um reconhecimento por toda dedicação que ele tem com a cultura gaúcha.A secretária Beatriz Araujo comemorou a indicação de Schwartsmann para o cargo. “Nossa orquestra está entre as mais importantes do país e contará, a partir de agora, com o entusiasmo e o dinamismo de quem já fez muito pela cultura do nosso Estado. O Gilberto reúne todas as condições para fazer a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre chegar a novos palcos”, comentou.Leite, Beatriz e Schwartsmann se encontraram, na noite desta quarta-feira, na abertura da exposição comemorativa aos 184 anos de Machado de Assis na Sala Borges de Medeiros da Biblioteca Pública do Estado. No evento, Leite recebeu uma medalha alusiva aos 100 anos do prédio que abriga a biblioteca.Gilberto Schwartsmann assume o cargo no lugar de Luiz Roberto Ponte, que esteve à frente da fundação de 2018 até o ano passado. Simone Adriano respondia como presidente interina desde a saída de Ponte.Apaixonado pelas artes, Gilberto Schwartsmann é escritor, professor, colecionador de arte e médico oncologista, pós-graduado pela Universidade de Londres e membro da Academia Nacional de Medicina.Escreveu sete livros, dois deles traduzidos para o espanhol e para o francês, uma peça teatral, montada em Porto Alegre e em São Paulo, além de várias crônicas e ensaios literários publicados em jornais. Ele também realizou curadorias de exposições literárias, como Cem Anos da Semana de 1922 e Caminhos de Proust.Schwartsmann é um bibliófilo que possui um acervo de obras raras e primeiras edições dos principais autores do cânone literário ocidental, como a Divina comédia, de Dante Alighieri, A Ilíada e A Odisseia, de Homero.Ao longo de sua carreira médica, publicou mais de 250 artigos científicos originais em periódicos internacionais, todos listados no site PubMed. No Brasil e no exterior, é reconhecido como inventor em várias patentes de medicamentos e de técnicas e por ter publicado vários livros e capítulos de livros especializados no campo médico, como por exemplo, no prestigiado livro-texto inglês Oxford Textbook of Oncology.Presidiu a Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul por dois mandatos, da qual é membro vitalício do conselho, e a Associação de Amigos do Theatro São Pedro, sendo o atual presidente do conselho. Também presidiu a Bach Society Brasil e a Associação de Amigos da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, da qual é o atual vice-presidente.