Richard John apresenta a exposição ‘Desenhos Miméticos’ no V744atelier

O V744atelier (rua Visconde do Rio Branco, 744) recebe, a partir deste sábado, a exposição Desenhos Miméticos, de Richard John. A inauguração acontece a partir das 17h, e a visitação vai até 11 de agosto de 2023, de quartas às sextas-feiras, das 14h às 17h, sempre com entrada franca. Outros horários são contemplados com agendamento pelo direct do Instagram V744atelier.