Vencedor de Melhor Filme no Indy Film Festival

O longa foi filmado nos bairros de Madureira e Maracanã, no Rio de Janeiro, e na cidade mineira de Cataguases e passou pelas últimas edições do Festival do Rio, Mostra de São Paulo e Indy Film Festival, em Indianápolis (EUA), onde conquistou prêmio de Melhor Filme pela categoria Cinema Mundial.

Samuca (Matheus Costa), um skatista de 17 anos, descobre que a namorada Alicia (Heslaine Vieira) está grávida. Ele repete a "derrapada" de Melina (Nanda Costa), sua mãe, que engravidou com a mesma idade. Entre o elenco, também estão Luis Miranda, Augusto Madeira, Jussara Mathias e Felipe Rocha, além do skatista e campeão mundial Bob Burnquist, que teve uma participação especial.

Adaptação de Slam, romance do autor britânico Nick Hornby publicado em 2007, o longa Derrapada estreia no Cine Bancários na semana do dia 22 de junho, na sessão das 19h. O filme tem direção de Pedro Amorim e é estrelado por Matheus Costa, Heslaine Vieira e Nanda Costa. O roteiro foi escrito por Izabella Faya e Ana Pacheco, com colaboração de Amorim, e traz para território brasileiro a história que originalmente se passava em Londres.

Novo podcast da Mauricio de Sousa Produções

As comemorações dos 60 anos da menina mais forte dos quadrinhos, a icônica personagem Mônica, continuam com ativações inéditas da Mauricio de Sousa Produções (MSP). A novidade agora é o lançamento do Monicast, um podcast com uma série especial de dez episódios, produzidos pela MSP e apresentados pelos criadores do canal Diva Depressão, Eduardo Camargo (Edu) e Filipe Oliveira (Fih).

O primeiro episódio, que marca a chegada das celebrações à plataforma, vai ao ar dia 22 de junho, no canal oficial da Turma da Mônica no YouTube, com participações de Mauricio de Sousa e Mônica Sousa, diretora-executiva e inspiração para a personagem.

Os episódios serão semanais, com cenários diferentes, convidados escolhidos com total cuidado para participar das conversas, além de easter eggs de itens históricos, imagens e referências às ações já realizadas esse ano e que ainda estão por vir. A estreia em mais uma plataforma, que vai ampliar o acesso de todos os fãs e aqueles que adoram ouvir boas histórias, faz parte da campanha oficial Mônica 60, que conta com uma série de ativações que percorrerão o Brasil, durante um ano, para celebrar a data de criação da personagem.