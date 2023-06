Novo livro do músico Almir Amarante é lançado na Livraria Bamboletras

O lançamento do novo livro de Almir Amarante ocorre nesta quinta-feira (15), às 18h, na Livraria Bamboletras (Av. Venancio Aires, 113). Sinfonia dos mil (Cálida Editora, 191 páginas) traz a história de um músico que recebe, no dia de seu aniversário de 50 anos, um convite para participar da gravação remota de um vídeo da Sinfonia N. 8, de Mahler. O livro será vendido por R$54,90. Também conhecida como Sinfonia dos Mil, a Sinfonia N. 8 de Mahler, recebe mil músicos de todos os continentes para as gravações de um vídeo, entre eles, o protagonista do romance. Durante as gravações, o personagem suspeita que um dos participantes, um argentino com quem vem trocando informações sobre a obra e sua execução, possa ser muito mais que um colega de profissão. Essa é a sinopse de Sinfonia dos mil, quinta obra literária do mineiro Almir Amarante, que, assim como o personagem principal de seu novo romance, também é músico contrabaixista. "Inclusive, a estrutura do livro tem a mesma estrutura da composição de uma sinfonia: a forma-sonata, onde um ou mais temas são desenvolvidos e se misturam no decorrer na obra", comenta Almir, que começou a escrever o livro durante a paralisação da orquestra de que faz parte, a Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), devido à pandemia.