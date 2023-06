As quatro décadas da Geda Cia de Dança

Memórias Encorpadas é o nome do projeto que reúne os três trabalhos mais recentes da Geda Cia de Dança, em comemoração aos 40 anos de atividades do grupo. As apresentações ocorrem neste sábado e no domingo, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco Eva Sopher (Praça Marechal Deodoro, s/n). O grupo vai executar os espetáculos Andaime (Des) Construção do Amor; A Piscina e Às vezes eu Kahlo. Os ingressos estão à venda no site do espaço cultural, por

R$ 40,00. Andaime (Des) Construção do Amor é uma performance de dança-teatro conduzida por dois bailarinos que evoluem em ações dramatúrgicas revelando as etapas da construção ao fim de um relacionamento. Em A Piscina, a companhia faz a adaptação de uma performance site-especific realizada no Espelho D'Água do Parque da Redenção, que relembra os tempos em que o local foi uma piscina pública. Ao som de Vivaldi, as intérpretes adentram o mundo de outrora, evocando o passado e ressaltando a relação da água com o tempo anterior e o presente. Por fim, Às vezes eu Kahlo intenciona incorporar e traduzir, ao extremo, as cores e dores de Frida Kahlo e toda a sua imobilidade móvel emoldurada pela própria inquietação.

Cuco em temporada na CCMQ

O espetáculo Cuco, da Cia. Caixa do Elefante, segue com sessões aos sábados e domingos (às 15h e às 17h) na sala Cecy Franck, no 4° andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Inspirado no universo da primeira infância, foi concebido para bebês de zero a três anos, a partir de uma pesquisa do pedagogo Paulo Fochi. A peça fica em cartaz até o dia 9 de julho e tem ingressos à venda no site ou na bilheteria no local, por R$ 44,80.

Revelações e reflexões sobre o ser humano

Com 12 atores em cena, espetáculo Diálogos Rasgados abraça a linguagem nonsense para falar do individualismo contemporâneo

A peça Diálogos Rasgados (direção de Patsy Cecato) leva 12 cenas de conversas contemporâneas - diálogos curtos, que não fazem sentido, que não importam, quase cruéis para curta temporada na Casa de Espetáculos (Visconde do Rio Branco 691), nesta sexta-feira e no sábado, sempre às 20h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por R$ 50,00 e opções de meia entrada. O espetáculo é o sétimo trabalho do Grupo de Estudos Teatrais Sobre o Texto Curto e o terceiro resultado apresentado como peça para palco italiano. Antes deste, vieram as montagens Não Se Mata Pintassilgo, de 2019 e Superficial Shakespeare, de 2022 - ambas também dirigidas por Patsy. No formato audiovisual, em 2020 o grupo entregou Oráculos e Casamata, que estão à disposição no canal da Cômica Cultural no YouTube. Diálogos Rasgados estreou em novembro de 2022 e realizou outra temporada em fevereiro de 2023 no Porto Verão Alegre. Em 2021, o grupo criou o canal Os Sapientes, no Instagram, de textos curtos gravados no formato selfie em tom de confissão; e produziu um trabalho de vídeo arte chamado Máscaras, de Saul Steinberg, em tributo ao cartunista norte-americano, nascido na Romênia. A última produção do grupo foi o Sapientes Day, feita entre 2019 e 2022.

Beto Hermann de volta aos palcos

O cantor e compositor Beto Hermann se apresenta no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) nesta sexta-feira, às 20h, com o show Relógios de Dali, que marca a sua volta aos palcos. Os ingressos estarão à venda na bilheteria do local, por

R$ 30,00. Nas canções do artista, as jornadas humanas são retratadas através de crônicas sonoras intimistas, que falam de encontros e desencontros, solidão e solitude, amores e busca existenciais. A atriz Elaine Regina está no espetáculo como a outra voz para os poemas, estabelecendo um diálogo com os Relógios de Dali.

Final de semana de música no Espaço 373



Nesta sexta, às 21h, a banda Ale Ravanello Blues Combo (foto abaixo) retorna ao Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) para apresentar músicas do novo álbum, Seize the Day. São 10 temas inspirados nas reflexões da jornada musical de quase 20 anos da banda, formada por Ale (harmônica e vocais), Clark Carballo (bateria), Nicola Spolidoro (guitarra) e Sergio Selbach (contrabaixo). O espaço segue com mais shows no final de semana: no sábado, às 21h, é a vez de Gelson Oliveira apresentar Canções do Balaio. A noite contará com as participações especiais da cantora e compositora Bibiana Morena e do amigo e parceiro Nelson Coelho de Castro. No domingo, às 19h30min, Edgar Duvivier e Dami Andres levam melodias e ritmos de origem argentina, brasileira, caribenha e mexicana, transitando do clássico ao popular, do latino ao jazz, com composições musicais da América Latina. Os ingressos para os shows estão disponíveis na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 35,00.

