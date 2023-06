Ale Ravanello Blues Combo apresenta músicas do novo álbum no Espaço 373 na sexta (16)

Nesta sexta (16), às 21h, Ale Ravanello Blues Combo retornam ao Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) para apresentar músicas do novo álbum Seize the Day. O trabalho traz dez temas inspirados nas reflexões da jornada musical de quase 20 anos da banda, formada, por Ale (harmônica e vocais), Clark Carballo (bateria), Nicola Spolidoro (guitarra) e Sergio Selbach (contrabaixo). Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 35,00. As letras foram inspiradas na sabedoria popular, nos conselhos, nas crenças e na filosofia que os mantiveram esperançosos pela volta da normalidade após a pandemia. Além disso, a referência aos gêneros rock and roll, jazz e soul representam a necessidade adaptação e mutação que este período impôs.No sábado (17), no mesmo horário o espaço recebe Gelson Oliveira com o show Canções do Balaio, que traça um link com o Tabuleiro das baianas, com seus vatapás, carurús e canjerês, trazendo canções extraídas do seu "balaio", onde guarda suas para o palco. A noite contará com as participações especiais da cantora e compositora Bibiana Morena e do amigo e parceiro Nelson Coelho de Castro. Os ingressos também podem ser adquiridos na plataforma Sympla, também por valores a partir de R$ 35,00.Por sua vez, no domingo (18), às 19h30min, Edgar Duvivier e Dami Andres desembarcam em Porto Alegre para uma viagem no tempo e no espaço através de melodias e ritmos de origem argentina, brasileira, caribenha e mexicana, transitando do clássico ao popular, do latino ao jazz, com as composições musicais mais representativas da América Latina. Duvivier no saxofone e clarinete e Andres no violão de 8 cordas mostram arranjos surpreendentes para temas conhecidos e, também, novas composições. Ingressos na Sympla, pelo mesmo valor.