Nei Lisboa promove shows comemorativos dos álbuns 'A Vida Inteira', 'Relógios de Sol' e 'Amém'

O músico gaúcho Nei Lisboa celebra, em 2023, o aniversário de quatro álbuns de sua carreira. As comemorações iniciam no mês de junho. Este ano, os discos A vida inteira (2013), Relógios de sol (2003), Amém (1993) e Pra viajar no cosmos não precisa gasolina (1983) completam 10, 20, 30 e 40 anos, e, claro, a celebração será musical com a série Três, que levará aos palcos performances das obras, na íntegra.Iniciando a programação, o artista se apresenta no Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 307), no dia 28 de junho, às 20h, para a festa do caçula A Vida Inteira e o relançamento de Telas, tramas & trapaças do novo mundo, de 2015, que sai em vinil pela gravadora ENC. Os ingressos já estão esgotados.Em julho, é a vez de Relógios de Sol e Amém, com duas sessões nos dias 21 e 22 no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75). Amém é um instante de rara latinidade na carreira do compositor. Gravado ao vivo e chancelado pela participação dos uruguaios Mauricio Trobo (teclados) e Lobo Nuñez (percussão), o álbum tansborda admiração pela cultura do país vizinho, em particular pelo candombe e seus intérpretes na cena urbana de Montevidéu. Relógios de sol, trabalho de estúdio com produção de Paulinho Supekovia, vira o século e a página contemplando o universo feminino e as matizes do amor e do desencanto. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla, com valores entre R$ 60,00 e R$ 120,00.Ainda no segundo semestre, estão sendo preparadas as comemorações do disco quarentão do compositor, Pra viajar no cosmos não precisa gasolina, que serão divulgadas em breve.