Geda Cia de Dança celebra 40 anos de atividade artística no Teatro Oficina Olga Reverbel

Memórias Encorpadas é o nome do projeto que reúne os três trabalhos mais recentes da Geda Cia de Dança, em comemoração aos 40 anos de atividades do grupo. As apresentações ocorrem neste sábado (17) e no domingo (18), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco Eva Sopher (Praça Marechal Deodoro, s/n). O grupo vai apresentar os espetáculos Andaime (Des) Construção do Amor; A Piscina e Às vezes eu Kahlo. Os ingressos estão à venda no site do espaço cultural, por R$ 40,00. Andaime (Des) Construção do Amor é uma performance de dança-teatro conduzida por dois bailarinos que evoluem em ações dramatúrgicas revelando as etapas da construção ao fim de um relacionamento. Em A Piscina, a companhia faz a adaptação de uma performance site-especific realizada no Espelho D'Água do Parque da Redenção, que relembra os tempos em que o local foi uma piscina pública. Ao som de Vivaldi, as intérpretes adentram o mundo de outrora, evocando o passado e ressaltando a relação da água com o tempo passado e presente. Às vezes eu Kahlo intenciona incorporar e traduzir, ao extremo, as cores e dores de Frida Kahlo e toda a sua imobilidade móvel emoldurada pela própria inquietação. Com mais de 30 anos de atuação em Porto Alegre, a companhia já circulou por dez capitais brasileiras, além de países como Bélgica, Argentina e Cuba. O grupo ainda tem na sua trajetória a realização de espetáculos em espaços alternativos e desenvolve os projetos Uma noite pra criar e um dia pra dançar e Dança na sua casa, ambos executados em várias capitais do Brasil e no exterior.