Oficina de Choro celebra o centenário de Waldir Azevedo com aulas gratuitas no Instituto Ling

A Oficina de Choro celebra o centenário do cavaquinista Waldir Azevedo (1923-1980) com duas aulas especiais dedicadas à vida e à obra do cavaquinista carioca, considerado um dos grandes gênios da música de choro. Os encontros, abertos a todos os públicos, acontecem neste sábado (17) e no dia 1º de julho, sempre às 14h, no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). As aulas serão ministradas por dois professores convidados: o fundador da Oficina de Choro, Luiz Machado, que trabalha com o ritmo há décadas, e o cavaquinista Paulo Carvalho, especialista na obra de Waldir Azevedo. A entrada é franca.



As oficinas farão um resgate histórico do trabalho de Waldir Azevedo, mostrando como o artista mudou a relação da música brasileira com o cavaquinho ao colocar o instrumento em primeiro plano em suas composições, elevando-o ao posto de solista em sucessos como Brasileirinho. Além dos estudos teóricos, os encontros contarão com uma parte prática: duas músicas compostas por Waldir, com arranjos inéditos feitos pelo professor Luiz Machado, serão tocadas pelo Bandão da Oficina.



A atividade é voltada para alunos ouvintes e também para músicos iniciantes e experientes que queiram levar seus instrumentos para participar. Os encontros são complementares, e os interessados podem optar por participar apenas de uma ou das duas aulas.