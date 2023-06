Teatro-documentário na Sala Qorpo Santo

Partindo da lenda da noiva da Lagoa dos Barros, um dos crimes de feminicídio mais importantes da história do Rio Grande do Sul, com ampla pesquisa documental, a peça de teatro-documentário A Noiva da Lagoa estreia às 19h30min desta sexta-feira (16) na Sala Qorpo Santo da Ufrgs (av. Paulo Gama, 110) e inicia sua circulação em municípios do Rio Grande do Sul. O projeto tem financiamento do Pró-Cultura – RS FAC e conta ainda com um eixo educacional e um seminário sobre prevenção da violência contra a mulher.

A dramaturgia é de Laura Retamar, Luiza Escandiel e Verônica Becker, sob supervisão de Rafael Guimaraens e direção de Xico de Assis. Para a criação do espetáculo, o grupo realizou ampla pesquisa sobre o crime, bem como entrevistas com mulheres vítimas de violência acolhidas pelo Projeto Borboleta, do Foro Central de Porto Alegre. No mês de junho, serão realizadas cinco apresentações gratuitas, para público, incluindo aos alunos, que serão convidados a participar previamente de uma oficina de Teatro Fórum sobre o tema do feminicídio e prevenção da violência doméstica.

Após assistirem o espetáculo, os estudantes participarão de uma roda de conversas com o elenco. Em julho serão realizadas outras cinco apresentações gratuitas nas cidades de Santo Antônio da Patrulha e Osório, onde se localiza a Lagoa dos Barros, Alvorada, Canoas e Guaíba. Como encerramento das ações será realizado um seminário de troca de saberes com coletivos, ONGs e entidades governamentais sobre o tema da violência contra a mulher, quando será feito o compartilhamento do material de pesquisa do projeto.