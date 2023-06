Clássicos do romance no Teatro Bourbon Country

O cantor Maurício Manieri desembarca em Porto Alegre para executar o show Classics, em referência ao Dia dos Namorados.

As sessões acontecem nesta quinta-feira e na sexta-feira, sempre às 21h, no Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80).

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Uhuu, por valores a partir de R$ 105,00.

O repertório do show será eclético, com músicas do universo pop romântico mundial das décadas de 1970, 1980 e 1990. Manieri promete colocar a plateia para dançar se divertir em aproximadamente duas horas de apresentação. Considerado um showman, sua voz grave e rouca continua a emocionar o público, além de embalar romances com músicas que trazem mensagens especiais de amor e afeto.

No set list de Classics, ele inseriu seus maiores sucessos e hits, como Minha Menina, Bem Querer, Se Quer Saber, além de clássicos como Easy, Little Respect, Love Is In The Air e Angel, entre outros.