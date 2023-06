'Diálogos Rasgados' apresenta revelações e reflexões sobre o ser humano

Sem que possamos perceber, "revelações sobre nós mesmos" acontecem o tempo todo no diálogo com o outro, através de argumentos, acusações, crenças, obsessões e gatilhos. Usando este mote, a peça Diálogos Rasgados (direção de Patsy Cecato) leva 12 cenas de conversas contemporâneas - diálogos curtos, que não fazem sentido, que não importam, quase cruéis. O espetáculo fará curta temporada na Casa de Espetáculos (Visconde do Rio Branco 691), nesta sexta-feira (16) e no sábado (17), sempre às 20h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por R$ 50,00 e opções de meia entrada.O espetáculo é o sétimo trabalho do Grupo de Estudos Teatrais Sobre o Texto Curto e o terceiro resultado apresentado como peça para palco italiano. Antes deste, vieram as peças Não Se Mata Pintassilgo, de 2019 e Superficial Shakespeare, de 2022 - ambas também dirigidas por Patsy. No formato audiovisual, em 2020 o grupo entregou Oráculos e Casamata, que estão à disposição no canal da Cômica Cultural no YouTube. Diálogos Rasgados estreou em novembro de 2022 e realizou outra temporada em fevereiro de 2023 no Porto Verão Alegre. Em 2021 o grupo criou o canal Os Sapientes, no Instagram, de textos curtos gravados no formato selfie em tom de confissão; e produziu um trabalho de vídeo arte chamado Máscaras, de Saul Steinberg, em tributo ao cartunista norte-americano, nascido na Romênia. Suas ilustrações para a The New Yorker Magazine o elevaram a um dos artistas mais importantes do século XX. A última produção do grupo foi o Sapientes Day, uma mostra desses resultados do período de 2019 a 2022.