Sedac-RS promove segunda edição da Gira Musical

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS) promove a segunda edição da Gira Musical, com programação agendada até o final de julho. A primeira apresentação acontece às 19h desta terça-feira (13) no Teatro Oficina, localizado no Multipalco do Theatro São Pedro (Praça mal. Deodoro,s/n). Na ocasião, a Orquestra Villa-Lobos convida o músico Pedrinho Figueiredo, com participação especial da cantora Stephanie Soeiro. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados previamente pela plataforma Sympla ou no local, a partir das 18h das datas de cada show, conforme disponibilidade.



Organizada pelo Instituto Estadual de Música (IEM), a circulação tem o objetivo de evidenciar a diversidade e a pluralidade do segmento em solo gaúcho, através de encontros de artistas de diferentes gerações e estilos musicais. A apresentação desta terça-feira terá na plateia alunos de escolas do bairro Lomba do Pinheiro.

A Gira Musical também passará por cidades como Passo Fundo, Pelotas e Osório, e trará à capital artistas do interior do Estado, com shows que contarão com vários segmentos musicais como MPB, nativismo, rock, instrumental e a música negra do RS. A programação desta segunda edição segue até o fim de julho.