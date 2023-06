'Se os tubarões fossem homens', adaptação de Brecht, é apresentada nessa quarta-feira (14) no Ocidente

Nesta quarta-feira (15), às 21h, o Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) recebe a montagem Se os tubarões fossem homens, adaptação da comédia O Sr. Puntila e Seu Criado Matti, de Bertolt Brecht. Adaptada e dirigida por Renato Del Campão, a peça tem ingressos à venda na plataforma EntreAtos, por valores a partir de R$ 26,00.Escrita em 1940, durante o exílio de Brecht na Finlândia, a peça O Sr. Puntila e Seu Criado Matti é uma das mais clássicas comédias do dramaturgo. Excepcional apreciador da bebida, Puntila sofre de dupla personalidade: quando está sóbrio, é arrogante e egocêntrico, quando está ébrio, é fraternal e compassivo. Oscilando entre ambos os extremos, ele surpreende e confunde tudo e todos: amigos, subordinados e desconhecidos. Esculpida como uma parábola, contendo a riqueza de reflexões maiores sobre o poder, a justiça, a igualdade entre os homens e a dependência; mas também o louvor aos prazeres da vida e à natureza, esta peça encerra um potencial de conscientização individual e social e uma atualidade histórica que será estimulante descobrir.Renato Del Campão foi aluno de Augusto Boal em 1999, e os Jogos Para Atores e Não Atores e o Teatro do Oprimido, com suas inúmeras técnicas, foram assimilados e tornaram-se ferramentas em todas oficinas ministradas por ele. Pioneiro nesse sentido, sua primeira oficina teatral aconteceu em 1987 no extinto Porto de Elis. Profissional há 43 anos, Campão já ministrou vivências na Casa de Cultura Mário Quintana, Cia. de Arte, Projeto Descentralização da Cultura (em quatro regiões periféricas), Sesi, Sesc, Senac, Sebrae, Polo Petroquímico, Usina do Gasômetro e Escola Andrea Mognon; e foi orientador de inúmeros profissionais liberais.