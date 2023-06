Beto Hermann volta aos palcos em show no Café Fon Fon

O cantor e compositor Beto Hermann se apresenta no Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22) nesta sexta-feira (16), às 20h, com o show Relógios de Dali que marca a sua volta aos palcos. Com 40 anos de música, o cantor traz as suas canções e poemas que foram feitos no transcorrer deste tempo. Relógios de Dali é um título que retrata os tempos que vivemos, que tem interferido nas nossas essências individuais e coletivas. Os ingressos estarão à venda na bilheteria do local, por R$ 30,00. Nas canções de Beto Hermann, as jornadas humanas são retratadas através de crônicas musicais intimistas, que falam de encontros e desencontros, solidão e solitude, amores e busca existenciais. A atriz Elaine Regina está no espetáculo como a outra voz para os poemas de artista, estabelecendo um diálogo com os Relógios de Dali. O compositor tem uma preocupação melódica com as canções — não dispensando o título de melodista. Esta qualidade lhe rendeu diversos prêmios em Festivais.