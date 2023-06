Diego Lopes apresenta show em celebração ao cancioneiro brasileiro

Em nova fase de sua carreira solo, o cantor e compositor Diego Lopes irá realizar seu primeiro espetáculo de MPB, A Música em Mim - Uma noite de músicas e histórias. O artista, que também é instrumentista, sobe ao palco do Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) nesta quinta-feira (15), às 21h, acompanhado de amigos e parceiros musicais. No show, que ele apresentará em formato piano, violão e voz, o repertório resgata grandes canções de Ivan Lins, Marcos Valle, Zé Rodrix, Rita Lee, Adoniran Barbosa, Luiz Gonzaga e Herbert Vianna. Os ingressos estão à venda por R$ 25,00 na plataforma Sympla. A Música em Mim celebra o cancioneiro nacional; marca definitiva na formação musical de Diego Lopes, que em 2023 completa 25 anos de uma carreira dedicada à música. Olhando para trás, o artista revisita suas principais influências formativas; com um pé no futuro, apresenta suas primeiras canções autorais depois de sete anos produzindo ou gravando discos para outros músicos e bandas, como Acústicos & Valvulados, Bibiana Petek, Érico Moura, Funkalister e 50 Tons de Pretas.