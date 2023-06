Black Brazil Art abre inscrições para 2024

A Black Brazil Art abriu inscrições para trabalhos artísticos (de qualquer estado brasileiro) que irão compor a 3ª Bienal Black, cuja sede de 2024 será na cidade do Rio de Janeiro. Os interessados, podem enviar propostas até o dia até 17 de agosto de 2023.

Exposição de artes que acontece a cada dois anos em formato presencial e/ou virtual desde 2019, a Bienal Black Brazil Art conta com curadoria da museóloga porto-alegrense Patricia Brito. No dia 10 de junho, às 15h, acontece live de apresentação no canal do YouTube do evento com fala de Patrícia e demais curadores. Experimentando, pela primeira vez, uma curadoria colaborativa internacional, esta edição busca no tema Fluxos (in) Fluxo: Transitoriedade, Migração e Memória promover uma discussão global sobre fluxos migratórios que consequentemente desaguam na memória e no senso de pertencimento. O registro pode ser feito na plataforma Sympla pelo valor de R$ 35,00.

Assim como em outras edições, as inscrições acontecem para artistas, curadores, pesquisadores, artivistas, entre outros, de todo o Brasil e estrangeiros, mas há prioridade para mulheres, com objetivo de equilíbrio de gênero.

Com um recorte decolonial, o evento busca ressignificar as narrativas tradicionais e enfatizar o protagonismo feminino e de vozes historicamente silenciadas. Em um contexto global de migração em massa e debates acerca do tema, a exposição buscará compreender como artistas contemporâneos respondem à migração e ao deslocamento de pessoas ao redor do mundo. A mostra ainda será apresentada em diversos espaços do 'corredor cultural' da cidade do Rio e irá contar com uma programação extensa e gratuita ao longo de três meses. Seu acervo exposto reúne pinturas, esculturas, vídeo arte, instalações, entre outros trabalhos. Diversas mesas de debates, intervenções e performances também integram a programação.

Construída a partir de cinco eixos expositivos ( Linhas Insurgentes, Redes de Transmissão, Práticas Geradoras, (RE)imaginando o Cubo Preto e Memórias (trans)locadas), a exposição levará os visitantes por um percurso de dentro para fora, e da percepção física para uma abordagem mais sensorial.

"A reflexividade na arte envolve uma abordagem introspectiva, na qual os artistas avaliam suas motivações, intenções e influências, bem como analisam a relação entre sua arte e o público", diz Patrícia. "Essa capacidade de reflexão também permite que os artistas examinem as relações de poder, representação e exclusão presentes no mundo das artes e na sociedade como um todo."

Segundo a curadora, a Bienal Black só é possível existir e resistir por vontade própria por entender que espaços de arte não podem privilegiar uns artistas em detrimento de outros e que os recursos não podem ser destinados para os mesmos artistas, sempre. "Ao abordar questões políticas e decoloniais, os museus e centros culturais também assumem uma responsabilidade histórica, ajudando a sociedade a compreender o passado e a questionar a legitimidade das narrativas históricas", avalia.

As duas primeiras edições reconheceram mais de 500 artistas. Com a temática Mulheres (in) Visíveis - a 1ª Bienal Black Brazil Art percorreu as três capitais da região Sul do País de novembro de 2019 a março de 2020, com o propósito de dar visibilidade para mulheres anônimas, principalmente as mulheres negras em galerias e museus. Ao todo, foram apresentadas mais de 320 obras de mais de 160 artistas. Na capital gaúcha, o evento ocupou o Aberto Caminho de Artes, Casa de Cultura Mario Quintana, Espaço Força e Luz, Memorial do Rio Grande do Sul, Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Museu Júlio de Castilhos. Também foram promovidas intervenções artísticas no Instituto Federal da Restinga, Quilombo do Areal e Vila Flores. Em Florianópolis, a Bienal foi sediada na Galeria de Arte do Mercado Público, Museu Histórico de Santa Catarina e Teatro da Ubro.

Já de novembro de 2020 a março 2021, a organização do evento promoveu o Arte Sem Fronteiras, versão online preparatória para a sua segunda edição. Sob o tema Cartografia e Hibridismo do Corpo Feminino: Representação Visual e Afetiva, a 2ª Bienal Black exibiu cerca de 250 obras de mais de 100 artistas negros brasileiros. A mostra reuniu obras selecionadas da chamada pública do evento, artistas convidados do Brasil e exterior, e trabalhos e projetos de duas residências internacionais produzidas ao longo de 2021, RAVC (Brasil/Uruguai) e Incorporare (Brasil/Itália). A exposição dividiu-se em seis eixos: Ninharias, Persona Hacker, Plantando Escuta, Cartografia da Voz, Corpo-Espaço e Incorporare. Cada subdivisão apresentou uma proposta sensorial/emocional distinta. A 2ª Bienal Black Brazil Art foi lançada no dia 13 de janeiro de 2022 e concluída no dia 18 de julho do mesmo ano.