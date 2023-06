Os Mercenários 4, com Sylvester Stallone e Jason Statham, chega em setembro aos cinemas do Brasil

A franquia que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo combinando ação explosiva, humor afiado e personagens icônicos volta com o quarto filme para as telonas. Neste novo capítulo, o protagonista Sylvester Stallone promete elevar ainda mais o nível, trazendo uma trama repleta de reviravoltas e cenas eletrizantes. Além dos veteranos da franquia, Jason Statham (Lee Christmas), Dolph Lundgren (Gunner) e Randy Couture (Toll Road), o longa conta ainda com alguns novos nomes, como 50 Cent, Megan Fox, Tony Jaa e Andy Garcia.



Com direção de Scott Waugh e roteiro assinado por Spencer Cohen, Max Adams , Kurt Wimmer e Tad Daggerhart, Os Mercenários 4 chega aos cinemas em 21 de setembro e acaba de ter seu trailer dublado oficial divulgado. No quarto capítulo da saga, Barney Ross (interpretado por Sylvester Stallone) e sua equipe de mercenários de elite se veem envolvidos em uma missão perigosa e de alto risco. Com inimigos implacáveis e traições inesperadas, eles terão que superar todos os obstáculos para cumprir sua missão e garantir justiça.