DJ e produtora, Anna lança novo álbum de cura sonora e música meditativa, Intentions

A DJ e produtora brasileira Anna, reconhecida por sua vertente hipnótica e impactante de techno, lançou seu novo álbum Intentions. Combinando sua paixão pela música eletrônica e a busca por sons que transcendem as pistas de dança, Anna mergulha em um mundo de cura sonora, repleto de energia positiva e significado. O disco está disponível em todas as plataformas de música



Intentions representa uma nova direção artística para Anna, explorando os limites da música ambient e criando uma jornada emocionalmente estimulante para os ouvintes, com a própria Anna tocando flauta, sintetizador, e canalizando suas emoções. Desde composições etéreas e introspectivas até ritmos hipnóticos e melodias cativantes, Intentions é um convite para a mente, corpo e alma se reconectarem através da música e da cura sonora. Cada faixa é cuidadosamente projetada para transmitir um sentimento específico, permitindo que os ouvintes mergulhem em uma experiência sonora transformadora.



Com mais de 20 anos de carreira, começando a tocar no interior de São Paulo com apenas 14 anos, Anna é internacionalmente aclamada e alcançou reconhecimento fora do Brasil com uma abordagem única e vanguardista da música eletrônica.