Instituto Ling oferece minicurso sobre história e arquitetura a partir desta quarta (14)

Nesta quarta-feira (14), o Instituto Ling (rua João Caetano , 440) oferece o minicurso Trajetória: uma imersão na arquitetura e no tempo. Ministrada pelo arquiteto Lucas Volpatto, a atividade se propõe a proporcionar aos estudantes uma melhor leitura da cidade, entendendo as ideias por trás de cada projeto e reconhecendo a assinatura de grandes arquitetos e suas obras. O curso terá três encontros e tem ingressos à venda pelo site EventBrite, por a partir de R$ 264,00.Especialista em obras de conservação e restauro, Volpatto apresenta um panorama histórico da arquitetura, elucidando como ela se desenvolveu ao longo dos anos. Andando pelas ruas de qualquer cidade do mundo, a arquitetura pode nos oferecer uma verdadeira viagem no tempo. Desde a antiguidade, partindo da relação do homem com o espaço e a necessidade básica do abrigo, ela ajuda a contar a nossa própria história. Nos diferentes estilos arquitetônicos e técnicas construtivas, vemos os registros da nossa cultura.