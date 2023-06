Prefeitura recebe doação de 114 obras de arte para o Museu de Arte de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre recebeu, nesta quarta-feira (7), a doação de 114 obras de doadas por Rolf Zelmanowicz e sua esposa Elisabete de Medeiros Zelmanowicz. O material passa a integrar o acervo do Museu de Arte de Porto Alegre, no Paço Municipal (Praça Montevideu, 10).

O conjunto, denominado Coleção Rolf Zelmanowicz, inclui pinturas, gravuras, desenhos e esculturas de artistas, em sua maioria, do Rio Grande do Sul. Os trabalhos são datados, principalmente, a partir da segunda metade do século XX. Segundo o coordenador de Artes Visuais da SMCEC, Paulo Amaral, a coleção contribui como um testemunho sobre as concepções estéticas e visão de mundo das gerações que passaram pela experiência da modernidade no sul do país.



Compõem o acervo peças de Alice Brueggemann, Alice Soares, Antonio Caringi, Angelo Guido, Carlos Tenius, Frederico Scheffel, Glênio Bianchetti, Danúbio Gonçalves, João Fahrion, Francis Pelichek, Leopoldo Gotuzzo, José Lutzenberger, Libindo Ferrás, Oscar Boeira, Pedro Weingaertner, Vasco Prado e Xico Stockinger.