Claus e Vanessa se apresentam no Teatro da Amrigs no Dia dos Namorados

Nesta segunda-feira (12), Dia dos Namorados, a dupla Claus e Vanessa apresenta um show especial, onde o público irá vivenciar uma experiência inesquecível no Teatro da Amrigs (Avenida Ipiranga, 5311). O evento promete ser uma verdadeira celebração do amor, repleta de música envolvente e momentos românticos. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 50,00.Claus e Vanessa são artistas reconhecidos por sua conexão única no palco, cativando o público com sua energia contagiante e habilidade musical excepcional. Com uma combinação de estilos que abrangem o pop, rock e elementos eletrônicos, eles criam uma sonoridade autêntica e apaixonante. Ao escolher o repertório para essa apresentação especial, a dupla selecionou cuidadosamente músicas que transmitem emoção e inspiração, perfeitas para celebrar o amor e criar uma atmosfera romântica. Cada nota e cada letra serão tecidas em uma harmonia perfeita, envolvendo os espectadores em uma viagem musical cheia de sentimentos e significados.