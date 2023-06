Marta Schneider e quarteto apresentam seu jazz para celebrar o Dia dos Namorados no restaurante O Butiá

O restaurante O Butiá (Rod. Frei Pacífico, 4100 - Itapuã, Viamão) montou uma programação especial com música e gastronomia para o público aproveitar o Dia dos Namorados. Dentro do evento Jazz na Beira, haverá apresentação da banda Marta Schneider Quarteto, que inicia às 16h45min deste domingo. Os ingressos custam R$ 90,00 e dão direito a R$ 50,00 de crédito para consumo na propriedade. As reservas devem ser feitas pelo site do empreendimento. Os artistas prometem executar durante o show um soft jazz que combina com o pôr-do-sol do GuaíbaNascida em uma família de músicos, Marta teve esta arte como forma de expressão desde os primeiros anos de vida, iniciando com participações especiais em shows aos seis anos. Nos últimos anos apresentou-se no Bar Odeon, Café Fon Fon, Foyer Nobre do Theatro São Pedro e no Teatro da AMRIGS, além de tocar com grandes nomes da música riograndense como Plauto Cruz, Tenison Ramos, Dinho Oliveira, Rafael Koller, Fernando do Ó, Toneco da Costa, Luiz Fernando Rocha, Chico Gomes, Marquinhos Fê, Edu Saffi, Bernardo Zubaran, Dionara Fuentes, Luiz Mauro Filho e Nico Bueno.