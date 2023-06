Show de Karina Buhr, performance Animal Autotune e oficina sobre circuit bend são as atrações de junho do Farol.Live

A programação do mês de junho do Farol.Live, no Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1028), conta com três atrações, que iniciam nesta terça-feira (6), com o show de Karina Buhr, às 20h. Depois, a programação segue com a performance Animal Autotune e uma oficina sobre circuit bend, esta com entrada franca. Com ingressos já esgotados, Karina Buhr se apresenta acompanhada de Régis Damasceno, com repertório de canções autorais, além de releituras de grandes autores brasileiros. Congas, alfaia, pandeiro, ganzá, triângulo, xequerê e outras percussões fazem a base rítmica desse show, exaltando a mistura de influências que transparece no repertório, arranjos e forma de cantar.Na outra terça-feira (20), às 20h, o público pode conferir Animal Autotune, com Mario Arruda e Filipi Filippo. O projeto é um misto de produto audiovisual e performance que explora as potências sugestivas e imersivas da manipulação ao vivo de imagem e som. A obra pode ser compreendida enquanto um documentário experimental live. A execução da obra parte de samples de som e imagem, que são disparados, modulados e loopados ao vivo por Mario e Filipi através de computadores e instrumentos digitais. Os ingressos estão à venda na Sympla, por R$ 17,00 e opções de meia entrada. No sábado (24), às 15h, o projeto promove a oficina (Re)Construindo Circuit Bends, ministrada por Olimpio Machado, técnico de áudio e eletrônica. Um dos objetivos da atividade é a prática de circuit bend, que compõe a modificação de circuitos analógicos ou digitais, para reconstruir sons e sinais gerados por equipamentos variados, a fim de criar novas sensações. Para participar, conhecimento prévio em eletrônica é bem vindo, mas não é necessário. Os participantes também são convidados a trazer os seus equipamentos (brinquedo, tape, etc.) para o circuit bend, e a produção disponibilizará alguns itens para modificações em grupo. As inscrições são gratuitas através de formulário e a atividade tem duração de 3 horas, na Sala Arena do Farol Santander Porto Alegre.