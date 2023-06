Homenagem às mulheres do reggae nacional

Dividindo os vocais com nomes como Tati Portella (Ex Chimarruts), Denise D'Paula (Ex Filosofia Reggae), Mariana Coelho (Ex The Voice), Manu Testa e Bells, a banda apresenta cinco singles em áudio e vídeo no projeto, que é um mini DVD Acústico produzido pela Plural Brother Filmes, dirigido por Rodrigo Rímoli e produzido por May Lopes. A produção musical ficou por conta de Alê Cazarotto e Renato Frei, integrantes do grupo.

O Bloco do Caos está de volta com o projeto Na Trilha do Bloco com Elas, que chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, exaltando a força feminina dentro do gênero.

Música ao vivo para os namorados

O Rancho Tabacaray (avenida Vicente Monteggia, 2.770) promoverá jantar especial em comemoração ao Dia dos Namorados, neste sábado, a partir das 19h, com um menu experiência completo, pensado especialmente para a ocasião, com entrada, dois pratos principais e sobremesa. O jantar à luz de velas contará com música ao vivo, com performance da cantora Andréa Cavalheiro. As mesas estarão disponíveis por ordem de chegada. O ingresso custa

R$ 290,00 por casal ou R$ 180,00 por pessoa pela plataforma Sympla, com bebidas à parte.

No menu, haverá canapés, linguiça artesanal, mollejas assadas na parrilla, matambrito, assado de tira com purê de moranga e chimichurri e entrecot com mix de legumes na brasa e salsa criolla. Para a sobremesa, está previsto panqueca de doce de leite com sorvete de creme e nozes.