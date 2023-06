Bloco do Caos exalta as mulheres do reggae e lança DVD Acústico

Um dos grandes nomes do reggae nacional, o Bloco do Caos está de volta com um projeto único e muito representativo. O Na Trilha do Bloco com Elas chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira (9), exaltando a força feminina dentro do gênero. Dividindo os vocais com nomes como Tati Portella (Ex Chimarruts), Denise D'Paula (Ex Filosofia Reggae), Mariana Coelho (Ex The Voice), Manu Testa e Bells, a banda acolhe novos nomes da música brasileira.O projeto conta com um total de cinco singles em áudio e vídeo, todos com participações femininas da cena do reggae nacional. Na Trilha do Bloco com Elas é um mini DVD Acústico produzido pela Plural Brother Filmes, dirigido por Rodrigo Rímoli e produzido por May Lopes. A produção musical ficou por conta de Alê Cazarotto e Renato Frei, integrantes do grupo; e a mixagem e masterização foram assinadas por Fábio Chapa, do Chapa Music Estúdio.Esse EP e mini DVD vem sendo apresentado de forma fragmentada desde janeiro deste ano, com destaque para a música Caminhada, gravada em parceria com Bells, que já possui quase 200 mil plays e viralizou no Tiktok com centenas de milhares de visualizações e vídeos criados usando a música. Além de Bells, fazem parte do EP: Denise D´Paula, ex-vocalista do Filosofia Reggae (em Poesia num papel de pão); Manu Testa (Antes de dormir); Mariana Coelho, ex-The Voice Brasil (Contramão); e Tati Portella, que participa do novo single Às vezes.