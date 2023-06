Exposição 'Mobgrafia' leva fotografias digitais feitas em smartphones e tablets à Galeria Escadaria

A exposição Mobgrafia - Expressão Urbana ocupará a Galeria Escadaria (Viaduto Otávio Rocha), em sua segunda edição, a partir das 16h deste sábado (10), reunindo 90 imagens de grandes formatos distribuídas em 15 grandes painéis, feitas em celulares ou tablets. Com curadoria do publicitário e fotógrafo Marcos Monteiro, a iniciativa tem um caráter duplamente democrático, tanto por estar situada em um museu a céu aberto; quanto pela técnica utilizada, através de dispositivos móveis, recurso amplamente difundido e acessível à população. A abertura ocorre com show de rock, soul e funk, embalado pela banda Os Lucianos.

Mobgrafia - Expressão Urbana é considerada a maior exposição a céu aberto de fotos de smartphones do Brasil, com imagens de 45 fotógrafos amadores e profissionais de todo o Brasil. O termo Mobgrafia é sinônimo do movimento que promove a arte fotográfica e visual captada, editada e compartilhada com dispositivos móveis. O tema não tem limites e é livre.