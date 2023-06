Lagum mescla músicas novas e clássicas em Porto Alegre

“Das clássicas às mais atuais, vocês estão prontos?”, perguntou o vocalista Pedro Calais durante o show da Lagum em Porto Alegre, no último sábado (3). E foi assim que a banda mineira conduziu o público que esgotou os ingressos do Auditório Araújo Vianna, em uma espécie de passeio pelos seus nove anos de estrada, em um vai-e-vem temporal que saía do primeiro álbum, Seja o que eu quiser (2016), até o recém-lançado Depois do fim (2023).

A banda teve início na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, no dia 6 de junho de 2014 - há exatamente nove anos. A data ficou na memória dos membros do grupo, pois a Lagum nasceu - já com esse nome - com a meta de levar as composições compartilhadas no Facebook pelo volcalista para os palcos da capital mineira. “A nossa banda começou em cima de um palco”, brincou Calais em entrevista concedida à GQ.

E o palco do auditório estava pronto para receber o vocalista e seu grupo, formado ainda por Otavio Cardoso “Zani” (guitarra), Jorge Borges (guitarra) e Francisco Jardim “Chico” (baixo). Com um sofá branco de dois lugares disposto no alto de uma escada e um tablado que se parecia com grama, a banda parecia estar em casa, e levou o público para dentro dessa intimidade, principalmente por conta da escolha de um set composto majoritariamente pelas canções de seu último álbum de estúdio, o trabalho mais maduro e de maior experimentação musical do grupo.

A noite começou com Habite-se, faixa sete de Depois do fim (2023). A música resume bem a fase de letras mais densas e sonoridades diversas do disco. A banda fez uma imersão de dois meses em Campinas, interior de São Paulo, para se concentrar no processo criativo do álbum, lançado em abril deste ano, como o primeiro projeto visual da banda, com as 14 faixas tendo videoclipes individuais. Esse é o primeiro disco da banda sem bateria, devido à morte do baterista Tio Wilson, em 2021. Por isso, o álbum faz uso de samples do instrumento - trechos gravados anteriormente que são encaixados na música.

Em seguida, veio Eu e minhas paranoias, do álbum Memórias (de onde eu nunca fui), de 2021, que levantou ainda mais o público com o refrão "ok ok, sei que não pareço bem, mas eu tô ok ok”. A próxima foi Telefone, single lançado em 2017, emendada por Depois do fim, que dá nome ao novo disco e mostrou que, apesar de recente, já caiu no gosto dos fãs, que cantaram todos os trechos da música. Ao fim, o vocalista agradeceu o público e disse que foi "bom estar de volta a Porto Alegre".

Banda mesclou sucessos de seus primeiros trabalhos com músicas do recém-lançado álbum visual. Foto: Maria Welter/Especial/JC

Depois, Eu Não Valho Nada, feat. com Cynthia Luz, e Não vou mentir embalam os fãs, que abraçam e balançam de um lado para o outro no ritmo das músicas. Para a próxima música, um ensaio com o público: Jardim explica que, ao seu sinal, a plateia da direita deve fazer “hoy” e, a da esquerda, “hey”. “Quero todo mundo com o hey cabulosamente alto”, disse o baixista antes de tocarem Nem vi que o tempo voou, a dinâmica criada ajudou a levar o público para dentro da música.

Musa do inverno, queridinha do Memórias (2021), foi a que mais animou o público até aquele momento, com o trecho “Hoje não vai dar praia, mas não tem problema / Amores de inverno existem, só não passam no cinema” sendo cantado a plenos pulmões. “Zani, quero tocar aquela lá”, disse Calais antes de cantarem o verso “espero que aceite as minhas mais sinceras desculpas”, para introduzir Olha bela, do DDF. O clima descontraído da música foi bem expresso no comportamento dos músicos, sendo que o trompetista até mesmo se sentou para tocar. Seguindo no clima de leve, a banda emendou com Oi, do Coisas da Geração (2019), que foi muito cantada pelo público. Do mesmo álbum, a próxima a ser executada foi Detesto despedidas, acompanhada por palmas do público, no ritmo da música.

Rapidamente, apagaram as luzes para acederem outras nas cores verde e azul, usadas nas partes do DDF, para dar início a De amor eu não morri, cujo ponto alto definitivamente foi o solo de trompete no meio da música. Do mesmo álbum, Outro alguém teve Calais tocando violão sentado no sofá do palco. “Gostaram do meu violão? Onde você vai Zani? e se eu não conseguir tocar quem vai me cobrir?”, brincou o vocalista quando o guitarrista saiu rapidamente do palco antes de começar a tocar A Gente Nunca Conversou (Ei Moça), música que conta com um webclipe lançado em 2017 e editado pelo próprio Pedro.



“Qual vocês querem?”, perguntou o vocalista, antes de começar a próxima música. Entre gritos diversos, ele ouviu pedidos por Fifa, do Seja o que eu quiser (2016) e indagou se é a essa que o público quer, e assim o fez. A sequência tem Ponto de vista, do novo álbum, e Deixa, feat. com Ana Gabriela lançado no início de 2018, que foi um dos primeiros hits da banda.

Em Universo de Coisas Que Eu Desconheço, parceria com a dupla Anavitória, o palco foi iluminado com uma espécie de roxo e um grito do vocalista no fim da música quebrou a calmaria da canção para emendar em Veja baby, do DDF. “Rapaziada, nosso show tá chegando ao fim”, comunicou o vocalista, seguido por um “não” em tom de lamentação do público, que é rebatido por um “sim” de Pedro ao microfone, diálogo que se repete algumas vezes e arranca risadas dos fãs. Durante É seu, última faixa do Coisas da geração (2019), Calais sobiu no sofá antes do refrão, para descer cantando “para todo mundo ouvir” que o problema não é dele.

“Rapaziada, chega aí, deixa eu fazer o teste de uma coisa, eu consigo silêncio absoluto?”, perguntou o vocalista, que não tem sucesso nas primeiras tentativas. Depois, explicou que Porto Alegre foi escolhida para gravar um pedaço do clipe da música Coisa boa, que é do DDF, mas ainda está bloqueada. Para isso, precisaria que o público, primeiro, fizesse três segundos de silêncio absoluto e, depois, cantasse um trecho da música. Assim, o pedido de silêncio foi prontamente atendido e o momento foi gravado. Banda e plateia ensaiaram o trecho “mas se não for pra ver o mundo com os olhos que você tem, não me vejo com mais ninguém”. Para gravar a segunda parte, a banda desceu do palco e ficou nos corredores do Araújo Vianna, no meio do público.

Ao voltarem para o palco, tocaram Bem melhor, que conta com mais de 19 milhões de visualizações no YouTube. Para encerrar, a escolhida foi Ninguém me ensinou, na qual o vocalista voltou para o meio do público para perguntar, em forma de música, “Quem te ensinou a sonhar?”.

"A Lagum me ensinou a sonhar"

Carolina Machado conseguiu uma palheta da banda no fim do show. Foto: Maria Welter/Especial/JC

Acompanhando a banda há três anos, Carolina Machado, de 18 anos, já havia ido a dois shows da Lagum, mas sentiu a emoção no momento em que o grupo “invadiu a plateia e interagiu com o público”. A fã gostaria de ter deixado o óculos escrito Lagum com os músicos, o que não aconteceu, mas pôde levar consigo uma lembrança deles, uma das palhetas do show.

Angélica Hansen define o show da Lagum como um "momento de libertação". Foto: Maria Welter/Especial/JC

Com uma camiseta estampada com os quatro membros da banda, Angélica Hansen, de 16 anos, carregava um pequeno cartaz dizendo "a Lagum me ensinou a sonhar". A estudante conhece a banda desde 2018 e diz que eles a ajudaram a não se preocupar tanto com a opinião alheia, a ser ela mesma e aproveitar a vida. “Eu gosto muito do show deles porque acaba sendo um momento de libertação, onde a gente se sente em casa e acolhido por pessoas que gostam da mesma coisa que a gente”, diz Angélica.