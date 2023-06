Campanha de Dia dos Namorados do Iguatemi reverte venda de ingressos de cinema em doação

O Iguatemi Porto Alegre (Av. João Wallig, 1800) está com uma nova campanha social, conectada com as ações promocionais do Dia dos Namorados. Durante o mês de junho, mil ingressos de cinema do GNC estarão à venda pelo preço de R$ 10,00 e todo o valor arrecadado com a venda deste lote especial será destinado diretamente para a instituição Asilo Padre Cacique.Os clientes poderão comprar os bilhetes de cinema (com limite de 2 por CPF) em dois quiosques especialmente montados para a promoção de Dia dos Namorados: no 1º piso, em frente à praça de alimentação; e no 2º piso, próximo à MMartan.Além disso, o shopping mantém sua tradicional promoção com o sorteio de uma BMW X1 GP. Com R$ 400,00 em compras, os clientes ganham um número da sorte para concorrer ao prêmio. A promoção já está em andamento e segue até o dia 13 de junho.