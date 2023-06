Duas novas exposições na Galeria Ecarta

A Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943) recebe duas exposições a partir desta terça-feira. Com curadoria de Gabriela Motta, a mostra Primeiro Raio, de Santiago Pooter, traz cerca de 20 obras que se apresentam em diferentes linguagens e mídias, como pintura, instalação, esculturas, vídeo e apropriação de objetos.

Rótulos de bebidas, ícones religiosos, logomarcas e outras sínteses imagéticas formam o léxico visual das pinturas do artista visual. Aparentemente inacabadas, as telas de Pooter dividem o espaço com colchões usados, plantas mortas e restos de artefatos, propondo combinações semânticas insuspeitas entre as pinturas e elementos ordinários e gerando uma tensão relacionada às noções de valor cultural, econômico e simbólico dos objetos e das obras de arte.

Por sua vez, a artista Isabelle Baiocco reúne sua produção poética na exposição Ruídos da Lembrança, que integra o Projeto Potência da Fundação. A mostra traz um conjunto de pinturas que partem de fotografias antigas da própria família, desde a infância de seus pais até a sua própria. A partir do uso virtuoso do desenho e da pintura em contato com a fotografia e o vídeo analógico, a artista discute o lugar do retrato na arte contemporânea e a própria onipresença das imagens nos veículos de comunicação. As duas exposições têm visitação até 9 de julho, de terças a domingos, das 10h às 18h, com entrada franca.