Escola de Música da OSPA tem vagas gratuitas para aulas de instrumentos e coro

A Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) vai iniciar a seleção de novos estudantes para o segundo semestre de 2023. Serão abertas 83 vagas para estudar, de forma gratuita, diversos instrumentos musicais, integrar a orquestra jovem da escola ou praticar o canto em coro. As inscrições começam nesta segunda-feira (5), às 12h, e se estendem até às 18h de sexta-feira (16), por meio de um formulário que será disponibilizado na seção da escola do site da OSPA. As aulas são ministradas na Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1.501) e no Palacinho (Av. Cristóvão Colombo, 300) e são divididas nos períodos da manhã, tarde e noite. Haverá oportunidades para pessoas de baixa renda e com deficiência.