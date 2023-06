Isabelle Baiocco expõe Ruídos da Lembrança na Fundação Ecarta

A artista Isabelle Baiocco reúne sua produção poética na exposição Ruídos da Lembrança que entra em cartaz a partir desta terça-feira (6) no Projeto Potência da Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943). A mostra traz um conjunto de pinturas que partem de fotografias antigas da própria família, desde a infância de seus pais até a sua própria e pode ser visitada até o dia 9 de julho, de terça a domingo, das 10h às 18h, com entrada franca. A artista busca a representação em pintura dos aspectos temporais da imagem fotográfica e de vídeo, usando para isso arquivos pessoais. Entre as técnicas utilizadas estão aquarela, lápis de cor, tinta acrílica, pintura a óleo, carvão, pastel seco e giz e instalação com vídeo, usando como suportes papel, MDF e fita VHS. A partir do uso virtuoso do desenho e da pintura em contato com a fotografia e o vídeo analógico, a artista discute o lugar do retrato na arte contemporânea e a própria onipresença das imagens nos veículos de comunicação, como analisa a artista e professora do Instituto de Artes da Ufrgs, Lilian Maus.