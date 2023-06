Santiago Pooter expõe obras na Galeria Ecarta a partir desta terça-feira (6)

Primeiro Raio é o nome da mostra de Santiago Pooter que entra em cartaz na Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943) nesta terça-feira (6). Com curadoria de Gabriela Motta, a exposição fica disponível para visitação até 9 de julho, de terças a domingos, das 10h às 18h. São cerca de 20 obras que se apresentam em diferentes linguagens e mídias, como pintura, instalação, esculturas, vídeo e apropriação de objetos. A entrada é franca. Rótulos de bebidas, ícones religiosos, logomarcas e outras sínteses imagéticas formam o léxico visual das pinturas de Santiago Pooter. A partir da aproximação entre essas diversas marcas identitárias – sagradas, profanas, sincréticas –, o artista gera uma tensão relacionada às noções de valor cultural, econômico e simbólico dos objetos e das obras de arte. Aparentemente inacabadas, as telas de Santiago dividem o espaço com colchões usados, plantas mortas, restos de artefatos, propondo combinações semânticas insuspeitas entre as pinturas e elementos ordinários. A exposição Primeiro Raio parte desses atravessamentos presentes na obra de Santiago. "É um entrelaçando de diferentes sistemas de crenças e de valores, para configurar-se em uma espécie de labirinto que reflete uma contemporaneidade ao mesmo tempo extenuante e excitante", pontua a curadora Gabriela Motta.