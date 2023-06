Podcast O Incendiário aborda a literatura de não-ficção estreia nesta segunda (5)

Nesta segunda-feira (5) o podcast O Incendiário é lançado nas plataformas de streaming, além do site do Nonada Jornalismo Com dois episódios, a produção aborda a literatura de realidade, seus principais autores e o livro mais recente do escritor Rafael Guimaraens, O incendiário (Libretos Editora, 2022, 292 páginas).No episódio 1 A criação na literatura de realidade, que entra no ar na segunda (5), Guimaraens fala sobre autores e livros de Não Ficção (ou literatura de realidade) que leu e que acabaram influenciando o seu trabalho. E o episódio 2, que estará disponível no dia 12 de junho é mais específico sobre o método de trabalho do autor com ênfase no livro O Incendiário.Com produção do Nonada Jornalismo, o programa de áudio tem supervisão de Rafael Glória, apresentação, roteiro e edição de Matheus Machado e apoio da Libretos Editora. O podcast O Incendiário integra o projeto de publicação do livro homônimo, contemplado no FAC Publicações (Pró-cultura RS) e financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.